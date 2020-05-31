Manisa’da kısıtlamanın ilk günü 277 bin 830 TL ceza

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 15 ilden biri olan Manisa’da kısıtlamanın ilk 24 saatinde toplam 156 kişiye 277 bin 830 TL cezai işlem uygulandı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 15 ilden biri olan Manisa’da kısıtlamanın ilk 24 saatinde 2’si adli, 154’ü idari olmak üzere toplam 156 kişiye yasak ihlalinden dolayı 277 bin 830 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.