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Manisa'da kazanan yok

- Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren Akhisarspor-MKE Ankaragücü maçı golsüz eşitlikle tamamlandı

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:54
Manisa'da kazanan yok


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren müsabakada Akhisarspor ile MKE Ankaragücü 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda ilk yarısı golsüz tamamlanan müsabakanın 51. dakikasında MKE Ankaragücü'nde Brice Dja Djedje, gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından puanını 18'e çıkaran Akhisarspor, averajla son sırada yer aldı. Puanını 24'e yükselten MKE Ankaragücü ise maç fazlasıyla 14. sıraya çıktı.

İki takım arasında ilk yarıdaki müsabakayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandığı için sezon sonunda olası puan eşitliğinde sarı-lacivertli ekip, Akhisarspor'u sıralamada geride bırakacak.


- Akhisarspor'da iki cezalı


Akhisarspor'da bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan Serginho ile Josue, cezalı duruma düştü.

İki futbolcu, gelecek hafta deplasmandaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.


- Djedje takımını eksik bıraktı


MKE Ankaragücü'nde 51. dakikada kırmızı kartla cezalandırılan Brice Dja Djedje, bu sezon ilk kez takımını eksik bıraktı.

Sarı-lacivertli ekipte Thievy Bifouma ve Bakary Kone, ligin ilk devresinde kırmızı kart görmüştü.

Ankara temsilcisinde oyuna girdikten 2 dakika sonra sarı kartla cezalandırılan Mehmet Sak, bu sezon 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

MKE Ankaragücü'nün ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Zaur Sadaev, ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:54
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