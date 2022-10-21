  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Manisa'da kavga! 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Aktüel

Manisa'da kavga! 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 22:16:00 -
Manisa'da kavga! 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Manisa-Şehzadeler'deki bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.İ.A (14) Şehitler Mahallesi Şehit Selim Kiraz parkında arkadaşıyla tartıştı.

Tartışmanın büyümesinin ardından henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan H.İ.A, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

H.İ.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23