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Aktüel

Manisa'da kahvehanede çıkan kavgada bir kişi bıçakla öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-06 00:22:35 -
Manisa'da kahvehanede çıkan kavgada bir kişi bıçakla öldürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada bir kişi bıçakla öldürüldü.

İstasyon Zafer Mahallesi'ndeki kahvehanede, Halil Tür (48) ile O.T. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.T, Tür'ü bıçakla yaraladı.

Kahvehanedekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Tür'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tür'ün cesedi, Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.


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