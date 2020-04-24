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Aktüel

Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

2020-04-24 14:53:09 -
Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Salihli ilçesinde iki aile arasında mera anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Eldelek Mahallesi'nde meranın kullanımı nedeniyle aralarında husumet bulunan Bekir K. (57) ve Galip K. (57) kardeşlerle Hasan (63), Halime (64), Halil İbrahim (40) ve Halil Mısırlı (41) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Bekir K'nin bıçakla yaralanması üzerine Galip K. av tüfeğiyle ateş açtı.

Olayda Hasan, Halime, Halil İbrahim ve Halil Mısırlı hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, Galip K. ile hafif yaralı Bekir K'yi suç aleti av tüfeğiyle yakaladı.

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