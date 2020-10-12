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Gündem Manisa'da feci kaza: 7 yaralı
Gündem

Manisa'da feci kaza: 7 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 05:05:00 -
Manisa'da feci kaza: 7 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Ayhan A'nın kullandığı 45 AAK 51 plakalı pikap, İngolstadt Bulvarı ile 19 Mayıs Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta Furkan A'nın kullandığı 35 JD 675 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerden Ayhan A. ile hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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