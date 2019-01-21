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Manisa'da denetimli serbestlik hükümlüleri, okulların bakımını yaptı

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı protokol sonrası, denetimli serbestlik altındaki hükümlüler, Manisa'daki okullarda boya, tadilat ve fidan dikimi çalışmalarına başladı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 16:55
Manisa'da denetimli serbestlik hükümlüleri, okulların bakımını yaptı

Manisa'da denetimli serbestlikten faydalanan 3'ü kadın toplam 10 hükümlü, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçe bakımı, boya ve temizlik ihtiyaçlarını giderdi.

Etkinlik için düzenlenen programa; Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Manisa Denetimli Serbestlik Müdürü Nurullah Menteşe katıldı. Toplamda 111 yükümlünün, kent genelinde bulunan Görgülüler İlköğretim Okulu, Cemal Ergün İlkokulu, Milli Birlik İlkokulu'nun da boya, tadilat ve temizlik işlerini yapacakları belirtildi.

'Farkındalık oluşturmak için bir araya geldik'

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 2006 yılından beri faaliyetlerini yürütüyor. O günden bugüne çok güzel infaz faaliyetleri gerçekleştirildi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile alternatif bir infaz sistemi olduğunun bilinmesini isterim. Bu anlamda gerek Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okullarımızda, gerek hastanelerde, gerek diğer kurumlarda bu şekilde faaliyet gösteren hükümlüler infazlarını yerine getiriyor" dedi.

'Topluma adaptasyonu sağlanıyor'

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ise hükümlülerin 2 haftalık tatil süresince okulların ihtiyaçlarını karşıladığına işaret ederek, "Bu görevlendirilmelerin hem eğitime destek için hem de bu arkadaşlarımızın tekrar topluma dönme sürecindeki sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi ve rehabilitasyonunu sağlamak için çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Okullarımızda hizmet veren bu personellerine de yeniden topluma dönmelerinde 'Hoş geldiniz' diyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 16:55
  1. Manisa
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  3. kamu görevi
  4. okulların bakımını yaptılar

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