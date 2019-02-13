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Manisa’da çevrecilerden JES’lere marşlı protesto

Manisa’nın Salihli ilçesi ile çevresine yapılacak olan Jeotermal Enerji Santraline (JES) karşı harekete geçen Salihli Çevre Derneğine İstanbul’un Avcılar ilçesindeki çevrecilerden destek geldi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:00
Manisa’da çevrecilerden JES’lere marşlı protesto

Manisa’nın Salihli ilçesi ile çevresine yapılacak olan Jeotermal Enerji Santraline (JES) karşı harekete geçen Salihli Çevre Derneğine İstanbul’un Avcılar ilçesindeki çevrecilerden destek geldi. Çevreciler, İzmir ve Gençlik Marşı’nı söyleyip, JES’leri protesto etti.


İstanbul Avcılar Çevre Kültürünü Geliştirme ve Eğitimi Afet Yardım Derneği (AVÇEDER) Salihli Çevre Derneğinin jeotermal mücadelesine destek vermek amacıyla Salihli’ye geldi. Salihli’de Kabazlı ve Hacıbektaşlı mahallelerini ziyaret eden İstanbullu ve Salihlili çevreciler, daha sonra kent meydanına geldi. Ellerindeki dövizlerle slogan atan çevreciler, İzmir ve Gençlik Marşı’nı söyledi.


Avcılardaki çevrecilerin kendilerine destek vermek amacıyla buraya kadar gelmelerinin anlamlı bir davranış olduğunu belirten Salihli Çevre Derneği Başkanı Zülal Kiraz, "Anadolu’nun cennet bir köşesi olan Salihli, son iki yıldır büyük bir girdabın içine çekilmiştir. Binlerce yıl öncesinden var olan, yer altındaki doğal sıcak su kaynakları, burada yaşayanları hiçe sayarak, üzerlerine kimyasal yağmurları yağdıracak olan projelerle çepeçevre sarılmış durumdadır. Avrupa’nın sofralık kuru üzüm ambarı olan Ege Bölgesi, bu hayati öneme sahip olan değerini kaybetmek üzeredir. Benzer yaşanmışlıklar, komşu ilçelerde, görmek isteyenler için, apaçık ortadadır" dedi.


Geçen ay Alaşehir ilçesi Toygar Mahallesi’ndeki jeotermal kuyusunun patlaması sonucu 7 hektar alanın zehirli ve kaynar akışkan ile yandığını vurgu yapan Kiraz, "Soruyorum size, bu insanların mağduriyetlerinin bedeli 3-5 kuruş parayla tazmin edilebilir mi? Doğa, yeşil, hava, su, toprak üzerinde binlerce yıldır buralarda yaşayanlarındır. Emeğimizi, geleceğimizi, ürünlerimizi, ekmeğimizi kimselere vermeye niyetimiz yoktur. Biz insan olduğumuzu hissettiren bir işleyiş ile yaşamak, çocuklarımıza, torunlarımıza onurlu bir yaşam öyküsü miras bırakmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Cemre düşecek alan kalmadı"


JES’lere hayır demek için, İstanbul’dan Salihli’ye geldiklerini belirten AVÇEDER Başkanı Kadriye Maraşlı, çevre eyleminin olduğu her yere gittiklerini söyledi. Salihli’deki çevrecilere seslenen Maraşlı, “Bizler asla asla bunlara meydan vermeyeceğiz. Şehirlerimizde cemre düşecek alan kalmadı. Her taraf beton oldu. Evlatlarımızın suyuna ve toprağına göz koyanların çevreciler olarak gözünü çıkaracağız" dedi.


Konuşmaların ardından kent meydanına toplanan çevreciler İzmir Marşı ile Gençlik Marşı’nı okudu.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:00
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