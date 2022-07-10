Manisa'da bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
Manisa'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde 19 Haziran'da Adnan Temur'a (55) silahla ateş açtıktan sonra kaçan A.N. (20), polis ekiplerinin çalışması sonucu Salihli ilçesinde, arkadaşına ait evde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ne olmuştu?
Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Adnan Temur, 19 Haziran'da minibüsüyle evininin bahçesinden çıktığı sırada A.N'nin silahlı saldırısına uğramış, kaldırıldığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.