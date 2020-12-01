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Aktüel Manisa'da bir kişi, cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle yaraladı
Aktüel

Manisa'da bir kişi, cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:52:44 -
Manisa'da bir kişi, cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle yaraladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.

Turgutlu Şehir Mezarlığı'nda halalarının cenaze töreninde karşılaşan T.A. ile ağabeyi Murat A. (41) ve yengesi Ayşegül A. (35) arasında tartışma yaşandı. T.A, şoförü olduğu tırdan aldığı pompalı tüfekle, ağabeyi Murat A. (41) ve yengesi Ayşegül A'yı (35) vurdu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Murat ve Ayşegül A, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, T.A'yı gözaltına aldı.

Ağabeyi ile T.A. arasında uzun süredir küslük bulunduğu, halalarının ölüm haberini aldığında da T.A'nın, "Cenazeye gelme, seni vururum." diyerek ağabeyini tehdit ettiği öne sürüldü.

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