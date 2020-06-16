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Aktüel

Manisa'da baraj göletinde bir kişinin cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:13:50 -
Manisa'da baraj göletinde bir kişinin cesedi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde baraj göletinde, bölgeye kamp yapmak için gelen bir kişinin cesedi bulundu.

Eskişehir'den gelerek 4 arkadaşıyla Sevişler Barajı Göleti bölgesinde kamp yapan Mehmet Akif Biçer (56), gölet kıyısında ölü bulundu. Biçer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay yerine gelen Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biçer'in arkadaşlarının ifadelerine başvurdu.

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