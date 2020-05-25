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Aktüel

Manisa'da 3 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 17:23:17 -
Manisa'da 3 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği Selvilitepe Mahallesi Deniz Sokak'taki 26 kişinin yaşadığı 3 apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Selvilitepe Mahallesi Deniz Sokak No 17, 19 ve 21 numaralı apartmanlarda bulunan vatandaşlarımızın arasında, salgınla mücadele kapsamında yapılan koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif sonuçların artış göstermesi nedeniyle adreste belirtilen apartmanların 24.05.2020 tarihi saat 09:00 itibarıyla; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar Turgutlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 24.05.2020 tarihli ve 2020/64 sayılı kararı ile apartmanlar karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"


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