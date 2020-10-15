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Aktüel Manisa'da 10 bin 485 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Manisa'da 10 bin 485 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:51:13 -
Manisa'da 10 bin 485 litre sahte içki ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ve Salihli ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 10 bin 485 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Salihli'deki bir adreste sahte içki imal edilip piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada sahte bandrolle işaretlenmiş 700 litre farklı marka ve türlerde sahte içki, çok sayıda sahte bandrol, marka etiketi, bilyeli ve mühürlü kapak ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yunusemre ilçesinde de Bağyolu Mahallesi'nde bağ evinde yaşayan Ş.Ş.'nin (69) sahte içki üretimi yaptığı ve İ.A. (63) tarafından satışa sunulduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin arama yaptığı evde 9 bin 785 litre sahte şarap ve rakı ele geçirildi.

Ayrıca adreste 500 boş şişe ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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