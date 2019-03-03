Manisa’da 10 aday ’Büyükşehir’ için yarışacak Yüksek Seçim Kurulu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde kesin aday listesini yayımladı.

Yüksek Seçim Kurulu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde kesin aday listesini yayımladı. AK Parti ve CHP’nin aday çıkarmadığı seçimlerde Cumhur İttifakında yer alan AK Parti, MHP’nin adayı Cengiz Ergün’ü, Millet İttifakında yer alan CHP de İYİ Parti’nin adayı Orkun Şıktaşlı’yı destekleyecek.

YSK tarafından 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Kesin Aday Listesi yayımlandı. Yayımlanan listeye göre biri bağımsız 10 aday Manisa’nın Büyükşehir Belediye Başkanı olabilmek için yarışacak. Seçimlerde 6 milletvekili bulunan AK Parti, Cumhur İttifakındaki MHP’li Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü, 3 milletvekili bulunan CHP de Millet İttifakındaki İYİ Parti’nin adayı Orkun Şıktaşlı’yı destekleyecek.



Seçimde 9 parti bir bağımsız yarışacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimlerinde kesin aday listesi şöyle oluştu: “Murat Yaşar Güner (Saadet Partisi), Ayhan Baş (Bağımsız Türkiye Partisi), Ahmet Çınar (Türkiye Komünist Partisi), Mustafa Daban (Vatan Partisi), Şule Tunalı (Demokrat Parti), Cengiz Ergün (Milliyetçi Hareket Partisi), Orkun Şıktaşlı (İYİ Parti), Naci Sönmez (Halkların Demokratik Partisi), Mehmet Gündüz (Demokratik Sol Parti), Ergün Karaoğlu (Bağımsız)”

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