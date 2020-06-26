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Aktüel

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz: "(Manisa merkezli deprem) Şu ana kadar intikal etmiş yaralı ya da hasar tespiti yok. Sadece Turgutlu ilçesinde bir binanın duvarında küçük bir çatlağın olduğu bilgisi var, onu da böyle bir depremde hasar olarak adletmememiz

Yeniakit Publisher
2020-06-26 11:19:08 -
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz: "(Manisa merkezli deprem) Şu ana kadar intikal etmiş yaralı ya da hasar tespiti yok. Sadece Turgutlu ilçesinde bir binanın duvarında küçük bir çatlağın olduğu bilgisi var, onu da böyle bir depremde hasar olarak adletmememiz
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