Manisa TSO, Selanik’te ’Akdeniz iş diyaloğu’ toplantısına katıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arkın Şıktaşlı ile Kurumsallaşma ve Devlet Destekleri Sorumlusu Mehmet Can Çakar ‘KOBİ koçluğu ve uluslararası ticaret için Akdeniz iş diyaloğu’ projesi kapsamında Selanik’te gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Avrupa Birliğinin Türkiye-Avrupa İş diyaloğu programı kapsamında, TR33 Bölgesinde dış ticaret potansiyelini geliştirmek ve şirketlerin devlet desteklerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak için hazırlanan, ’KOBİ koçluğu ve uluslararası ticaret için Akdeniz iş diyalogu’ projesi ile Selanik KOBİ Sanayi ve Ticaret Odası ev sahipliğinde ilk uluslararası çalışma ziyareti toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Caceres Ticaret Odası (İspanya), Viterbo Ticaret Odası (İtalya), Selanik KOBİ Sanayi ve Ticaret Odası (Yunanistan) yetkilileri katıldı.

İki günlük çalışma ziyaretinin ilk bölümünde proje amaçları ve hedefleri, şu ana kadar gerçekleştirilmiş olan aşamalar, ortaklardan beklenen görevler ve koçlar için yapılacak eğitim modülü hakkında görüşmeler yapıldı. Birinci günün öğleden sonraki bölümünde Yunanistan’da ve Avrupa Birliğinde verilmiş olan KOBİ Koçluğu programları, devlet destekleri, yatırım ve ihracat destekleri hakkında bilgiler alındı. İkinci günün ilk bölümünde Avrupa Birliği destek ve hibelerinden faydalanmış, Selanik’te bulunan 3 Yunan firmasına ziyaret gerçekleştirilirken öğleden sonraki bölümü proje koçlarının eğitimi ile başarıyla sonlandırıldı.