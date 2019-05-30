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Manisa Şehir Hastanesinde kütüphane açıldı

Manisa’ya gelen Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Manisa Şehir Hastanesinde sendika odasının açılışını gerçekleştirdikten sonra hastanede; personel, hastalar ve refakatçiler için oluşturulan kütüphanenin açılışını yaptı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:33
Manisa Şehir Hastanesinde kütüphane açıldı

Sağlık Bakanlığının kamu-özel işbirliği modeli ile yapımını tamamladığı ve geçtiğimiz ekim ayında açılan 558 yatak kapasiteli Manisa Şehir Hastanesi içerisinde kütüphane oluşturuldu. Kütüphane, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka ve tönetim ekibi ile hastane çalışanlarının katıldığı törenle hizmete girdi. Törende konuşan Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, “Hastanemizin henüz açılışında başhekimimiz ve sağlık müdürümüz ve yönetimi kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte buraya bir kütüphane kazandırma hayali kurmuştuk. Hastane açılışında sendika olarak 500 adet kitap bağışlama sözü vermiştik.  Arkadaşlarımızla birlikte başlattığımız kampanyamıza kitap gönüllüleri dahil oldu ve bizde Manisa Şehir Hastanesi için verdiğimiz sözümüzü yerine getirerek Manisa Şehir Hastanesinde güzel bir Kütüphane oluşmasına katkı sağlamış olduk. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah faydalanmayı nasip etsin” dedi. 

CANLA BAŞLA ÇALIŞTIK

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka ise hastanenin açılışının 6’ncı ayında olduklarını belirterek, 6 aydır kütüphaneyi açmayı planladıklarını söyledi. Saka, 6 aydır canla başla çalışan personeline ve vatandaşlara kütüphanenin hayırlı olmasını diledi. Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ise kütüphanenin açılışına destek veren Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu’na teşekkür ederek, kütüphanenin şehir hastanesine çok yakıştığını söyledi. Yemenici, “İnanıyorum ki bu raflarda yüzlerce, binlerce kitap olacak. Sizden ricam, lütfen okuyun. Boş zamanınızda Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecralarından uzak durun. Bu uyarıyı tabii ki kendim için de söylüyorum. Lütfen okuyun. Okumak çok güzel bir şey. Bunu da başardığı için şehir hastanemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 

HEM OKUYUN HEM YAZIN

Bu hizmetin anlamlı olabilmesi için her bir sağlık çalışanı ve vatandaşın okuması gerektiğini vurgulayan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Elbette burada sakin bir ortamda okuyarak biraz daha rahatlamış olursunuz. Bunun yanında mutlaka yazmanızı da tavsiye ederim. Yazmaya başlayan insan okuduğunu daha anlamlı hale getirip kendinden de bir şeyler katıyor. Onun için her zaman dinimizin ilk emrinin ‘Oku’ olduğunu söyleriz ama Allah Kuran-i Kerim’de kalemden de bahseder. Yazmak da çok önemli. Mutlaka yazma kültürüne de sahip olmamız gerekiyor. Lisans tamamlama programları bu amaçla ortaya atılmış bir şey idi. Çok şükür bunu başardık. Yüksek lisans programlarımız bu niyetle gerçekleştirilmiş ve doktora programlarımız da var artık. Birçok teşkilatımızın mensubu yüksek lisans ve doktora yapmış olduğunu görmekten dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim’’ ifadelerini kullandı.

KURDELEYİ BİRLİKTE KESTİLER

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesi, Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu ile hastane yöneticileri tarafından kesildi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:33
  1. Manisa Şehir Hastanesi

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