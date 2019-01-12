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Manisa merkezli operasyonda 19 'torbacı' tutuklandı

Manisa'da torbacılara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 19'u tutuklandı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 17:31
Manisa merkezli operasyonda 19 'torbacı' tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesi merkezli 2 ilde sokak  satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 19'u tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa ve İzmir'de sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik teknik takip yaptı. Takibin ardından da geçtiğimiz Salı günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı . Emniyetteki işlemleri tamamlan şüpheliler, dün akşam adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 19 şüpheli ise tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 17:31
  1. İzmir
  2. Manisa
  3. Akhisar
  4. Uyuşturucu operasyonu
  5. Torbacı operasyonu
  6. tutuklama kararı

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