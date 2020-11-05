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Aktüel Manisa, Eskişehir ve Şanlıurfa'da arazi düzenlemeleri yapıldı
Aktüel

Manisa, Eskişehir ve Şanlıurfa'da arazi düzenlemeleri yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 10:58:26 -
Manisa, Eskişehir ve Şanlıurfa'da arazi düzenlemeleri yapıldı

ANKARA (AA) - Manisa, Eskişehir ve Şanlıurfa'ya ilişkin acele kamulaştırma, kentsel dönüşüm ve teknoloji geliştirme bölgesi alan düzenlemesi kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manisa'nın Yunusemre ilçesi, Karaali ve Gürle mahalleleri sınırlarında bulunan bazı taşınmazlar, Manisa Organize Sanayi Bölgesi alanının ilave yatırımlar için genişletilmesi amacıyla Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi için ek alan tespit edildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Arğıl, Karaotlak ve Büyükgöklü mahalleleri sınırları içinde bulunan bazı alanlar da kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlendi.

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