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Manisa Büyükşehir Belediyespor’da İlker Püren dönemi başladı

TFF 2.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:25
Manisa Büyükşehir Belediyespor’da İlker Püren dönemi başladı

TFF 2. Lig’de mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Teknik Direktör İlker Püren ile Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde sözleşme imzaladı.


Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü CEO’su Levent Devrim Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde hazır bulundu. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yeni hocası İlker Püren, çok önemli bir kulübe geldiği için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.


Manisa Büyükşehir Belediyespor gibi önemli bir kulüpte daha önce yaşadıkları başarıları devam ettirme adına mücadele vereceklerini ifade eden Püren, "Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Türkiye’nin güzide kulüplerinden bir tanesi. Buranın vizyonlu ve misyonlu bir kulüp haline gelmesi için başkanlarımız çok büyük çaba sarf etmişler.Umut ediyorum ki aynı ilkeler ve prensipler doğrultusunda ben de bu kulübün bir parçası olarak bu yolda yürürken başarıya katkı sağlayacağıma eminim" diye konuştu.



Püren: "Manisa BBSK çok vizyonlu ve misyonlu bir kulüp"


Manisa Büyükşehir Belediyespor’un çok kaliteli bir kulüp olduğunu ifade eden yeni Teknik Direktör Püren, "Kulübün içine girdiğimde çok vizyonlu ve misyonlu bir kulüp olduğunun farkına vardım. Türkiyeşartlarında düzenli bir kulüp olmak çok zor. Sözünün arkasında durmak, ekonomik olarak verdiği sözleri yerine getirmek, oyuncularla, çalışanlarla, teknik ekiple bir bütün ve aile olabilmek gerçekten çok zor bir durumdur. Ancak burada kulübümüzde oluşan bu aile ortamı aidiyet duygusunu fazlasıyla geliştirmiş. Bu kulüpte görev yapıyor olmak ve teknik adam olarak göreve başlamak benim için son derece mutluluk verici. Umut ediyorum ki kulübün hedefleriyle benim hedeflerim aynı doğrultuda hareket eder. Kulübümüzün daha iyi noktalara gelmesi adına elimden gelenin fazlasını yapacağıma kulübün ve Manisa’nın hiçbir şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.



Başkan Aktan: “Herkes için hayırlı olsun”


Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, iyi bir teknik direktörle anlaştıklarını ifade ederek, “Uzun bir araştırmadan sonra İlker Püren hocamızla anlaştık. Bu futbol kamuoyu için sürpriz bu haber olabilir. Biz iyi, karakterli, donanımlı ve eğitimli bir hocayla anlaştık. Başarılı olacaktır. Bizim futbol anlayışımıza, kulüp anlayışımıza ve hedefimize uygun bir hoca olduğunu düşünüyoruz. Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Tabii ki hedefimiz şampiyonluk. Geçen seneye göre daha iddialı olacağız. İyi transferlerimiz olacak. Herkes için hayırlı olsun" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:25
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