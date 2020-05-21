Manisa Büyükşehir Belediyesinin maske desteği devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadelesine kendi ürettiği maskelerin dağıtımı ile devam ediyor. Salgın günlerinde maske sıkıntısı çeken kurum ve kuruluşlara destek vermeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Vergi Dairesi Başkanlığı’na maske desteğinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Salgının yoğun olduğu günlerde yaşanan maske sıkıntısına çözüm amacıyla bünyesinde maske üretimine başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ürettiği maskeleri de peyderpey vatandaşlara, kurum ve kuruluşlara dağıtmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Metin Memiş, Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar’ı makamında ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen maskeleri teslim ederek korona virüs ile mücadeleye destek verdi. Makamda yaptığı ziyaretinde Daire Başkanı Metin Memiş, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin korona virüs ile mücadeleye tüm gücüyle destek verdiğini belirterek, yaşanan maske sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla maske üretimine başladıklarını, üretilen maskeleri de peyderpey ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara teslim ettiklerini, ziyareti de bu amaçla gerçekleştirdiklerini söyledi. Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar da ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan maske desteğine teşekkür ettiğini söyledi.