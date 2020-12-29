Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MANİSA (AA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

AA muhabirlerinin oylamaya sunulan fotoğraflarını inceleyen Ergün, haber kategorisinde Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", sporda ise Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı eserlerini seçti.

Ergün, 100 yıl önce "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurma" misyonu ile kurulan AA'nın, bugün de ürettiği haber, görüntü ve fotoğraflarla bu görevini hakkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Ergün, "Haber kategorisinde seçim yapmak zor olmadı. Çünkü komşu ilimiz İzmir'de, geçtiğimiz aylarda meydana gelen deprem hepimizi derinden sarstı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerimiz de enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak için fedakarca çalıştı. O kurtarma çalışmalarının sembol ismi Ayda'nın kurtarılma anları herkesi yeniden umutlandırmıştı. Bu yüzden yılın fotoğrafı seçimim, Ayda'nın kurtarılması oldu." dedi.







