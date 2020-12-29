  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 16:00:38 -
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MANİSA (AA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

AA muhabirlerinin oylamaya sunulan fotoğraflarını inceleyen Ergün, haber kategorisinde Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", sporda ise Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı eserlerini seçti.

Ergün, 100 yıl önce "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurma" misyonu ile kurulan AA'nın, bugün de ürettiği haber, görüntü ve fotoğraflarla bu görevini hakkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Ergün, "Haber kategorisinde seçim yapmak zor olmadı. Çünkü komşu ilimiz İzmir'de, geçtiğimiz aylarda meydana gelen deprem hepimizi derinden sarstı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerimiz de enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak için fedakarca çalıştı. O kurtarma çalışmalarının sembol ismi Ayda'nın kurtarılma anları herkesi yeniden umutlandırmıştı. Bu yüzden yılın fotoğrafı seçimim, Ayda'nın kurtarılması oldu." dedi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı
Spor

Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın annesini kaybetmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan küfürler..
Cansu Canan Özgen’e ‘maşallah’ diyen İlber Ortaylı için olay sözler! ‘Eğer işin içine bunları katmasaydı…’
Gündem

Cansu Canan Özgen’e ‘maşallah’ diyen İlber Ortaylı için olay sözler! ‘Eğer işin içine bunları katmasaydı…’

Yazar Kübra Par, Prof. İlber Ortaylı’nın sunucu Cansu Canan Özgen’e söylediği “Maşallah, şuna bak” ifadesi için “Biraz densizlik etmiş” yoru..
Okurken mideniz bulanacak! Kılıçdaroğlu’ndan CHP’deki tecavüzlere dair iğrenç sözler
Siyaset

Okurken mideniz bulanacak! Kılıçdaroğlu’ndan CHP’deki tecavüzlere dair iğrenç sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki tecavüz vakalarının gündemi değiştirmek için AK Parti tarafından ortaya atıldığını söyley..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay