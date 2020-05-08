Manipülasyonun merkezi Londra’da suçüstü işlemler

Son olarak Londra merkezli finans kurumlarının TL’nin değer kaybetmesi için manipülatif eylemlerde bulunduklarını tespit eden ve gerekli tedbirleri alan ilgili kamu otoriteleri, yeni bir kur atağının önüne geçtiler.

Ülkemizi 2018 yaz ayından bu yana hedef alan ekonomik taarruzların ardı arkası kesilmiyor. Washington, New York, Tel Aviv ve Londra üzerinden gerçekleştirilen; Türkiye’deki spekülatörlerce de desteklenen taarruzlar tek tek püskürtülüyor.

Ekonomi yönetimi devrede

Ekonomi yönetimi ile regülatör kurumlar tarafından dolar kurunun sert bir şekilde dalgalanması, TL’nin değer kaybetmesi için yapılan girişimler boşa çıkarılıyor.

Nitekim geçen gün Londra’da faaliyet gösteren bazı yatırım bankalarının ellerinde olmayan TL’yle hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz alma teşebbüsleri engellendi.

Satın aldıkları döviz için TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu bankalar, Merkez Bankası’nın EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştüler.

Hukuki süreç başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yatırımcı toplantısına denk getirilen manipülatif ataklarda parmağı bulunan finans kuruluşlarını bir bir belirleyen ilgili kamu otoriteleri ise hukuki süreci başlattı.

Söz konusu kuruluşların ağır cezalarla, işlem yasaklarıyla karşı karşıya kalmaları bekleniyor.

Londra merkezli yatırım bankaları, 2019 Mart ayında da dolar işlemlerinde temerrüde düşmüşlerdi.

Yerel seçimlerden evvel dolar almaya çalışmış ancak TL yükümlülüklerini yerine getirememişlerdi. Temerrüde düşen bankalar Londra piyasasında yüzde bini aşan faizlerle TL bulmaya çalışmışlardı.

BDDK’dan kritik yönetmelik

Bu arada dolar spekülatörlerini, faizcileri korku sardı. Zira Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemlerde bulunan bankalara yaptırım uygulanmasını öngören bir yönetmelik yayımladı.

Bankacılık Kanunu’nun 76/A maddesine göre hazırlanan yönetmelikte şu ifadeler yer aldı:

“İllegal adımlar atanlara sağlanan menfaatin 2 katından az olmamak üzere bir önceki yılsonu mali tablolarında yer alan faiz, kâr payı, ücret ve komisyonlar ile bankacılık hizmet gelirleri toplamının yüzde 5’ine kadar idari para cezası uygulanır.

BDDK, yaptırım kararı verilinceye kadar aykırılığın birden fazla işlenmiş olmasını veya idari para cezasının uygulanmasından itibaren 2 yıl içerisinde aynı aykırılığın tekrarlanmasını dikkate alarak bu maddede yer alan tutarları 2 katına kadar artırmaya yetkilidir.”

Önemli hamleler yapıldı

Yatırım stratejistleri, Londra’dan gelen finansal taarruza karşı önemli hamleler yapıldığını dile getiriyorlar.

Ekonominin hem bu taarruza hem de Corona virüsüne (Covid-19) iyi bir imtihan verdiğine dikkat çeken aynı stratejistler, “Ortaya konulan başarıda ekonomi kurmaylarının ve regülatör kurumların müdahalelerinin payı büyük” yorumunu yapıyorlar.