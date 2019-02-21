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Mane'nin başı hırsızlarla dertte

- Liverpool'da forma giyen Mane'nin evi, Bayern Münih ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçı sırasında soyuldu

21 Şubat 2019 Perşembe 12:11
Mane'nin başı hırsızlarla dertte


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Sadio Mane'nin evi soyuldu.

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Senegalli futbolcunun evinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Bayern Münih ile oynadıkları maç sırasında soyulduğu kaydedildi.

Soygun sırasında evde kimsenin olmadığı, hırsızların cep telefonu, saat ve araba anahtarlarını çaldığı basına yansıdı.

Liverpool'un 2017 yılının Kasım ayında Şampiyonlar Ligi'nde Maribor ile oynadığı maç sırasında da Mane'nin evine hırsız girmişti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:11
  1. İngiltere Premier Lig
  2. Liverpool
  3. Sadio Mane

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