Mane, Demba Ba'nın rekorunu kırdı

İngiltere Premier Ligde şampiyonluk yarışı iyice kızışırken, Liverpool'un yıldız ismi Sadio Mane kendisi için anlamlı bir rekora imza attı. 31. haftada Fulham ile deplasmanda karşı karşıya gelen Liverpool 2-1 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Mane, son dönemde yükselen performansını bu maça da yansıttı. Fulham deplasmanında da skor katkısında bulunan Senegalli oyuncu, ligde 17 gole ulaştı ve ligde gol krallığı yarışında zirveye yükseldi.

Mane , Demba Ba'yı geçti

Mane bu sezon attığı 17 golle aynı zamanda bir rekor kırdı ve Premier Lig'de bir sezonda en fazla gol atan Senegalli futbolcu unvanını Demba Ba'nın elinden aldı.

Süper Ligde Beşiktaş ve Göztepe formalarını giyen ve aktif futbol yaşamına Başakşehir'de devam eden Demba Ba, 2011-2012 Premier Lig sezonunda 16 gol atmış ve lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan Senegalli futbolcu olmuştu.

(Goal)