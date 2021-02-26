Mandela etkisi nedir? Mandela etkisinin örnekleri nelerdir?

Gerçek olduğunu iddia ettiğiniz ama aslında belki de hiç olmamış bir olay başınızdan geçti mi? Son yılların tartışma konusu olan mandela etkisi, buna benzer bir fenomen. Özellikle internet dünyasında tartışma konusu olan mandela etkisi, aslında Nelson Mandela ’nın ölümü ile başlayan süreçle ortaya çıkmış bir durum. Mandela etkisi, sadece bir kişinin ya da belirli bir grubun değil neredeyse dünyadaki tüm insanların şahit olduğunu söylediği, gerçekte öyle bir olayın olmaması durumudur. Kitlelerin yanılgısı olarak adlandırılan mandela etkisi, doğru olarak düşünüldüğünde aslında gerçekte farklı olduğu anlaşılan bir durumdur.

Mandela etkisinin örnekleri nelerdir?

Mandela etkisi hakkındaki örnekleri sizin için aşağıda sıraladık.

1- Çizgi film karakteri Mickey Mouse’un bir pantolon askısı olduğunun düşünülmesi, ancak gerçekte hiçbir zaman bir pantolon askısına sahip olmaması.

2-Monopoly kutusunda yer alan maskotun tek gözünde bir merceğin olduğu düşünülmesi, ancak maskotun gözünde hiçbir şey olmaması.

3-Star Wars filminde “Luke, I’m your father” sahnesinin olmaması.

4-Volkswagen logosundaki V ve W harflerinin birleşik olmaması.

5-Dünyaca bilinen çikolata Kitkat ‘ın yazılışının Kit-Kat olarak bilinmesi ama aslında KitKat olması.

6-90’lı ve 2000’li yıllarda izlediğimiz Hugo programında herkes bu sahnenin olduğunu düşünse de aslında küfür eden çocuk sahnesinin olmaması.

7- Pokémon karekteri olan Pikachu’nun kuyruğunda siyah bir şerit olduğu iddia edilmesi ama aslında hiç olmaması.