  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi Mandalinanın fiyatında rekor düşüş
Ekonomi

Mandalinanın fiyatında rekor düşüş

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Mandalinanın fiyatında rekor düşüş

Mandalinanın fiyatı geçen yıla göre; yüzde 30 düştü. Yaklaşık 30 yıldır pazarda esnaflık yapan Adem Albayrak, "Mandalina bu yıl ucuz ve bol. Geçen yıl bu mandalinayı 50 liraya satıyordum, bu yıl ise 30-35 liraya satıyoruz. Vatandaşın ilgisi gayet iyi." dedi.

Geçen seneye göre fiyatının yüzde 30 düşmesiyle daha erişilebilir hale gelen mandalina, vatandaşların çokça tercih ettiği bir meyve oldu.

Yaklaşık 30 yıldır pazarda esnaflık yapan Adem Albayrak, bu seneki ürünlerin çok lezzetli olduğunu belirtti.

Albayrak, "Mandalina bu yıl ucuz ve bol. Geçen yıl bu mandalinayı 50 liraya satıyordum, bu yıl ise 30-35 liraya satıyoruz. Vatandaşın ilgisi gayet iyi. Bu sene lezzetleri çok güzel, çok kaliteli, 10 numara mallar geldi. Kilosunu 35 liradan satıyoruz, ayrıca 3 kilo 100 lira kampanyamız var" dedi.

Samsung uygun fiyatlı modele sürpriz yaptı! Kullanıcılara ücretsiz dağıtmaya başladı İşte o modeller...
Samsung uygun fiyatlı modele sürpriz yaptı! Kullanıcılara ücretsiz dağıtmaya başladı İşte o modeller...

Teknoloji

Samsung uygun fiyatlı modele sürpriz yaptı! Kullanıcılara ücretsiz dağıtmaya başladı İşte o modeller...

Altının kilogram fiyatı düştü! İşte son fiyatı
Altının kilogram fiyatı düştü! İşte son fiyatı

Ekonomi

Altının kilogram fiyatı düştü! İşte son fiyatı

Uygun fiyat stratejisiyle ŞOK, yılın ilk 9 ayında rekor kırdı
Uygun fiyat stratejisiyle ŞOK, yılın ilk 9 ayında rekor kırdı

Ekonomi

Uygun fiyat stratejisiyle ŞOK, yılın ilk 9 ayında rekor kırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23