Mandalina zarar görmesin diye bakın nasıl önlem aldı
Adana'da çiftçi aşırı yağmurda mandalina zarar görmesin diye ağaca naylon geçirerek önlem aldı.
Meteoroloji verilerine göre cumartesi günü başlayan yağmur çarşamba gününe kadar devam edecek. Çiftçilerde bu 4 günlük sürede ürünlerinin yağmurdan zarar görmemesi için kendilerince önlem aldı. Bir mandalina üreticisi meyvelerin zarar görmemesi için ağaca naylon geçirdi. Bütün ağaçlara tek tek naylon geçiren üreteci mandalinalarına böylece yağmurdan korumaya çalıştı.