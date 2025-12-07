  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tören yetmez istersen miting yap! Faşist Tanju Özcan’dan Umre şovu

HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması: Çalışanların yüzde 50’si asgari ücretli! Evli ve 2 çocuklu işçinin geçimini esas alalım!

İsveç Donanması için rutin hale gelmiş! Baltık Denizi Rus denizaltısı kaynıyor

Londra’da skandal provokasyon! Kraliyet tacına saldırı

Sosyal medyadan Terörsüz Türkiye mesajı! İmralı’ya giden Feti Yıldız’dan yeni açıklama

İyilik Gemisi Sudan seferinde

Açık açık söyledi: Yahudi Prof'tan soykırım itirafı!

Tansiyon bir anda yükseldi! Dünyaya duyuruldu: Askeri unsurları vurduk

İsrail’e silah ambargosunu kaldıran Merz, İsrail ve Ürdün’e gidiyor! Siyonist seviciden bağlılık ziyareti

Tom Barrack’ın ağzından neler çıktı neler? Bir yandan darbe itirafı bir yandan PKK/YPG kılıfı
Yerel Mandalina zarar görmesin diye bakın nasıl önlem aldı
Yerel

Mandalina zarar görmesin diye bakın nasıl önlem aldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Mandalina zarar görmesin diye bakın nasıl önlem aldı

Adana'da çiftçi aşırı yağmurda mandalina zarar görmesin diye ağaca naylon geçirerek önlem aldı.

Meteoroloji verilerine göre cumartesi günü başlayan yağmur çarşamba gününe kadar devam edecek. Çiftçilerde bu 4 günlük sürede ürünlerinin yağmurdan zarar görmemesi için kendilerince önlem aldı. Bir mandalina üreticisi meyvelerin zarar görmemesi için ağaca naylon geçirdi. Bütün ağaçlara tek tek naylon geçiren üreteci mandalinalarına böylece yağmurdan korumaya çalıştı.

Adana’da silah operasyonu! 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Adana’da silah operasyonu! 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yerel

Adana’da silah operasyonu! 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana’da kanlı pusu! İş yeri sahibi motosikletli saldırganların hedefi oldu!
Adana’da kanlı pusu! İş yeri sahibi motosikletli saldırganların hedefi oldu!

Yerel

Adana’da kanlı pusu! İş yeri sahibi motosikletli saldırganların hedefi oldu!

Adana’da mera seferberliği! 480 dekar arazi işgalden kurtarıldı
Adana’da mera seferberliği! 480 dekar arazi işgalden kurtarıldı

Yerel

Adana’da mera seferberliği! 480 dekar arazi işgalden kurtarıldı

Adana şalgamına AB’den büyük onay!
Adana şalgamına AB’den büyük onay!

Gıda

Adana şalgamına AB’den büyük onay!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23