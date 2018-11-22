Mandalina ve portakal kabuklarını atmayıp kurutun!

Mandalina, portakal kabuklarını kurutmak çok basittir. Mandalina ve portakalları soyun ve bir radyatörün veya sobanın üzerine koyun. Düşük sıcaklıkta bir fırında da kabukları kurutabilirsiniz.

Kuruttuğunuz kabukları, kullanacağınız yere göre bütün halde ya da toz haline getirerek saklayabilirsiniz. Kurutulmuş mandalina, portakal kabukları, kapalı bir cam kavanozda, ışık almadan aylarca korunabilir.

KURUTULMUŞ MANDALİNA, PORTAKAL KABUKLARININ SAĞLIK FAYDALARI

1. Mandalina, portakal kabukları, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyan vitaminler ve antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, sağlığınızı daha uzun süre korumanıza yardımcı olur ve daha iyi bir yaşam kalitesini sağlar.

2. Kurutulmuş mandalina, portakal kabukları, bağırsak hareketlerini düzenli olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olan lif açısından zengindir. Lif, kolesterol ve kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine de katkıda bulunur. Kalp sorunlarının ve kolon kanserinin önlenmesine yardımcı olabilirler.

3. Mandalina, portakal kabukları, gerçek bir doğal anti-enflamatuardır. Yararlı özellikleri, vücudunuzun yaşlanmasını, inflamasyonu ve ciddi hastalıkların başlangıcını önlemek için yararlıdırlar.

MUTFAKTA MANDALİNA, PORTAKAL KABUĞU NASIL KULLANILIR?

Kurutulmuş narenciye kabukları, keklerden, bisküvilere, pudinglerden, dondurmalara ve hatta içeceklere kadar her tür tatlıya eklenebilir.

Ayrıca, meyve salataları veya mevsim salatalarına, soslara eklemek için de uygundur.

MANDALİNA VE POTAKAL KABULLARINI KOZMETİK İÇİN KULLANMA

Ev yapımı doğal kozmetik ürünlerinin hazırlanması için de kurutulmuş mandalina, portakal kabuklarını kullanabilirsiniz. El, yüz ve vücut kremlerine koku vermek için idealdirler.

Toz halindeki kabuklardan vücudunuza peeling yapmak için de yararlanabilirsiniz.

Ayrıca, kurutulmuş kabukları dolaplarınıza yerleştirerek, güzel kokmalarını sağlayabilirsiniz.

MANDALİNA, PORTAKAL KABUKLARI İLE ÇAY HAZIRLAMA

Kuruttuğunuz mandalina, portakal kabuklarının sağlık faydalarından yararlanmanın en iyi yolu çay olarak tüketmektir. Kabukları küçük parçalara ayırıp ya da toz haline getirerek çay için kullanabilirsiniz. Bir bardak suya 2 çay kaşığı kabuktan koyun ve birkaç dakika kaynatın. Ardından süzün, soğumaya bırakın ve için. Kurutulmuş mandalina, portakal kabuklarını diğer bitki çaylarını tatlandırmak için ek olarak kullanabilirsiniz.