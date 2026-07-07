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Aktüel Manda etinde sığırdan yüzde 50 az kolesterol: Samsun'da 2030 uyarısı
Aktüel

Manda etinde sığırdan yüzde 50 az kolesterol: Samsun'da 2030 uyarısı

Yeniakit Publisher
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Manda etinde sığırdan yüzde 50 az kolesterol: Samsun'da 2030 uyarısı

Türkiye'nin 165 bin mandasının ilk sırası Samsun'da. Uzman uyardı: Artış yüzde 1,5'te kaldı, destek gelmezse sayı 2030'dan itibaren gerileyebilir.

Türkiye'nin manda varlığında ilk sırada yer alan Samsun'da uzmanlar, mevcut artış hızının yetersiz kaldığı uyarısını yaptı. Desteklerin artırılmaması durumunda 2030 yılından itibaren manda sayısında düşüş yaşanabilir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Gücükoğlu, Türkiye'de yaklaşık 165 bin manda bulunduğunu belirtti. Gücükoğlu, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısındaki artışa rağmen manda varlığındaki yükselişin sınırlı kaldığını söyledi.

Samsun manda varlığında ilk sırada

Türkiye'nin en önemli manda yetiştiriciliği merkezlerinden biri Samsun. Özellikle Kızılırmak Deltası'nda yetiştirilen mandalar bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Gücükoğlu, ildeki mandaların yaklaşık yüzde 60'ının Bafra ilçesinde bulunduğunu ifade etti. Kızılırmak ve Yeşilırmak Deltaları'nın manda yetiştiriciliği için elverişli olduğunu belirten uzman, bu potansiyelin korunmasının önem taşıdığını kaydetti.

Artış yüzde 1,5 seviyesinde kaldı

Türkiye'de yaklaşık 75 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunuyor. Buna karşın manda sayısı yaklaşık 165 binde kaldı.

Gücükoğlu, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4 ila 5 oranında artarken, manda sayısındaki artış ancak yüzde 1,5 seviyesinde kaldı. Bu da manda varlığının istenilen düzeyde artmadığını gösteriyor" dedi.

Uzman, mevcut eğilim sürerse 2030 yılında manda sayısının azalabileceğine yönelik veriler bulunduğunu aktardı. Gücükoğlu, desteklerin artırılmasını ve toplumda farkındalığın yükseltilmesini istedi.

Manda etinde yüzde 50 daha az kolesterol

Gücükoğlu, manda etinin yeterince bilinmediğini vurguladı. Manda eti, sığır etine göre yaklaşık yüzde 20 daha fazla protein ve yüzde 50 daha düşük kolesterol içeriyor.

Uzman, bu özelliğiyle manda etinin sporcular ve sağlıklı beslenmeye önem verenler için önemli bir alternatif olduğunu söyledi.

Manda sütü kıymetli bir ürün

Manda sütünün üretimi zahmetli olsa da ekonomik değeri yüksek. Gücükoğlu, "Manda sütü hem doğrudan tüketim hem de kaymak, yoğurt ve peynir gibi ürünlerde önemli bir yere sahip. Üretimi sınırlı olduğu için kıymetli bir ürün" diye konuştu.

Uzmanlar, Türkiye'de "kara inci" olarak da nitelendirilen mandanın sayısının artırılması için üreticilere yönelik desteklerin güçlendirilmesini ve yetiştiriciliğin teşvik edilmesini istiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Manda eti sağlıklı mı? Manda eti, sığır etine göre yaklaşık yüzde 20 daha fazla protein ve yüzde 50 daha düşük kolesterol içeriyor. Bu yönüyle sporcular ve sağlıklı beslenenler için alternatif oluşturuyor.

Türkiye'de kaç manda var? Türkiye'de yaklaşık 165 bin manda bulunuyor. Samsun bu alanda ilk sırada; mandaların yaklaşık yüzde 60'ı Bafra ilçesinde.

Manda sayısı neden azalabilir? Manda artışı yüzde 1,5'te kalırken büyükbaş ve küçükbaş artışı yüzde 4-5'e ulaştı. Mevcut eğilim sürerse 2030'dan itibaren düşüş yaşanabilir.

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