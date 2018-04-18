Manchester United'ın yedeğine Barca'dan 60 milyon pound
La Liga devi Barcelona, Manchester United'da yedek kulübesine mahkum kalan Martial için 60 milyon pound teklif etti.18 Nisan 2018 Çarşamba 09:47
Barcelona, Manchester United'da az forma şansı bulan Anthony Martial için kesenin ağzını açtı.
İngiliz basını, Katalan devinin Anthony Martial için 60 milyon Pound teklif ettiğini bildirildi. Öte yandan Barcelona'nın Fulham'da oynayan Ryan Sessegnon ile de yakından ilgilendiği ifade edildi.
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