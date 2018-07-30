Manchester United'ın eski yıldızı Adana Demirspor'da!

Manchester United ile sayısız başarılara imza atan Anderson, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson; Porto, Manchester United, Fiorentina, İnternacional ve Coritiba formalarını giyerken Manchester United formasıyla da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Dünyanın çeşitli takımlarda başarıyla forma giyen Anderson’u transfer ettiklerini söyleyen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, transferin mavi-lacivertli camiaya hayırlı olmasını diledi.