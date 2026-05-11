  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de korkunç ifşa: Kadın milletvekili ile grup seks skandalı Duruşma "güvenlik ve diplomatik" gerekçelerle erken bitti Kanserden ölmezse korkudan ölecek İran Trump’ın dayatmalarına böyle cevap verdi: Talepleri mantıksızca! O isim CHP Spor Kurulu’na dikkat çekti ve ekledi: “CHP İSÖ ve değişimci Zoomcu çeteler tarafından yönetiliyor!” Suica: "Toparlanma sürecinde tarihi fırsat var" Batmakta olan AB gözünü Suriye'ye dikti Başkan Erdoğan Belçika Kraliçesi Mathilde’yi kabul etti Dervişoğlu’na Ekrem’in gazetesinden yalanlama yaptırdılar! Trafikte müthiş tablo! Ağır cezalar gelince işlem sayısı geriledi! Daha önce böylesine şahit olmadınız! Yolda kalan araçları çekmede yeni dönem ODTÜ’de Türk bayrağı taşıyan öğrencilere saldırmışlardı! 2 şüpheli tutuklandı
Spor Manchester United’dan ayrılık kararı: Altay Bayındır için Türkiye yolu göründü
Spor

Manchester United’dan ayrılık kararı: Altay Bayındır için Türkiye yolu göründü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Manchester United’dan ayrılık kararı: Altay Bayındır için Türkiye yolu göründü

Manchester United macerası sona ermek üzere olan milli eldiven Altay Bayındır, Türkiye yolunda. Premier Lig devinde kadro yapılanmasının kurbanı olan tecrübeli kaleci için Süper Lig’in iki devi Beşiktaş ve Trabzonspor resmen devreye girdi. Siyah-beyazlıların prensipte el sıkıştığı iddia edilen Altay için bordo-mavililerin de hamle yapması transfer piyasasını hareketlendirdi.

İngiliz devi Manchester United’da beklediği şansı bulamayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Altay Bayındır için Süper Lig kapıları yeniden açıldı. 2023 yılında Fenerbahçe’den 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ada’nın yolunu tutan milli file bekçisinin, gelecek sezon Türkiye’de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Manchester United’ın bonservis konusunda kolaylık sağlama kararı almasıyla birlikte Beşiktaş ve Trabzonspor arasında kıyasıya bir transfer yarışı başladı.

Manchester United’daki yapılanma sürecinde yolların ayrılacağı isimler listesinde ilk sıralarda yer alan Altay Bayındır cephesinde sıcak saatler yaşanıyor:

Siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli kaleci ile yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına vardığı belirtilirken, kadrodaki kaleci rekabetini artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Beşiktaş’ın hamlesine karşılık Trabzonspor’un da milli eldiven için devreye girmesi, transfer sürecini ‘çift kale maç’a çevirdi.

İngiltere’de yıllık 3 milyon Euro kazanan Altay’ın, Süper Lig’e dönüşünü kolaylaştırmak adına mevcut maaşında ciddi bir indirime gitmeyi kabul ettiği bildirildi.

Bu sezon Manchester United formasıyla Premier Lig’de 6 maçta görev alan Altay, kalesinde 11 gol gördü. United yönetiminin, milli oyuncunun önünü açmak adına bonservis pazarlıklarında yapıcı bir tutum sergilediği ifade ediliyor.

Konyaspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı
Konyaspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

Spor

Konyaspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

Kayserispor’un Süper Lig macerası 11 yıl sonra sona erdi
Kayserispor’un Süper Lig macerası 11 yıl sonra sona erdi

Spor

Kayserispor’un Süper Lig macerası 11 yıl sonra sona erdi

Muğlaspor'dan penaltı atışlarında tarih yazan zafer! Elazığspor'u saf dışı bırakarak 1. Lig'e adını yazdırdı!
Muğlaspor'dan penaltı atışlarında tarih yazan zafer! Elazığspor'u saf dışı bırakarak 1. Lig'e adını yazdırdı!

Spor

Muğlaspor'dan penaltı atışlarında tarih yazan zafer! Elazığspor'u saf dışı bırakarak 1. Lig'e adını yazdırdı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melih Gökçek'ten Veli Ağbaba'ya sert rüşvet yaylım ateşi! Foyası 5 dakikada ortaya çıktı, şimdi ne diyecek?
Gündem

Melih Gökçek'ten Veli Ağbaba'ya sert rüşvet yaylım ateşi! Foyası 5 dakikada ortaya çıktı, şimdi ne diyecek?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Veli Ağbaba'nın "Görsem tanımam, hiçbir iletişimim yok" dediği Gökhan Böcek hak..
Gaziantep’te dehşet anları: Kız arkadaşı ile taksiciyi rehin alıp polisle çatıştılar!
Gündem

Gaziantep’te dehşet anları: Kız arkadaşı ile taksiciyi rehin alıp polisle çatıştılar!

Gaziantep’te taksi sürücüsünü rehin alarak kaçan 2 sevgili polisin dur ihtarına uymayarak ateş açtı; çıkan çatışma sonrası yaşanan kovalamac..
İBB soruşturmasında flaş operasyon! Kaçacak yer bulamadı, Orhan Yıldırım kıskıvrak yakalandı!
Gündem

İBB soruşturmasında flaş operasyon! Kaçacak yer bulamadı, Orhan Yıldırım kıskıvrak yakalandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj A.Ş. bünyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. H..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23