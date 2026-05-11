Manchester United’dan ayrılık kararı: Altay Bayındır için Türkiye yolu göründü

İngiliz devi Manchester United’da beklediği şansı bulamayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Altay Bayındır için Süper Lig kapıları yeniden açıldı. 2023 yılında Fenerbahçe’den 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ada’nın yolunu tutan milli file bekçisinin, gelecek sezon Türkiye’de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Manchester United’ın bonservis konusunda kolaylık sağlama kararı almasıyla birlikte Beşiktaş ve Trabzonspor arasında kıyasıya bir transfer yarışı başladı.

Manchester United’daki yapılanma sürecinde yolların ayrılacağı isimler listesinde ilk sıralarda yer alan Altay Bayındır cephesinde sıcak saatler yaşanıyor:

Siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli kaleci ile yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına vardığı belirtilirken, kadrodaki kaleci rekabetini artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Beşiktaş’ın hamlesine karşılık Trabzonspor’un da milli eldiven için devreye girmesi, transfer sürecini ‘çift kale maç’a çevirdi.

İngiltere’de yıllık 3 milyon Euro kazanan Altay’ın, Süper Lig’e dönüşünü kolaylaştırmak adına mevcut maaşında ciddi bir indirime gitmeyi kabul ettiği bildirildi.

Bu sezon Manchester United formasıyla Premier Lig’de 6 maçta görev alan Altay, kalesinde 11 gol gördü. United yönetiminin, milli oyuncunun önünü açmak adına bonservis pazarlıklarında yapıcı bir tutum sergilediği ifade ediliyor.