Manchester City, Madrid’de kritik galibiyete uzandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Real Madrid’i 2-1 mağlup ederek gruptan güçlü bir şekilde çıkmayı garantiledi. Santiago Bernabeu’daki mücadele, yüksek tempo ve yoğun presin öne çıktığı bir ilk yarıya sahne oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Real Madrid’i 2-1’lik skorla mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta, oynanan 9 müsabakayla tamamlandı. Günün öne çıkan maçında Real Madrid, Manchester City’i konuk etti. Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Real Madrid hızlı başladı. Madrid ekibi, 28. dakikada Rodrygo’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. City, 35. dakikada Nico O’Reilly’nin golüyle eşitliği yakaladı. İlk yarının sonunda Manchester City penaltı kazandı. 43. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Erling Haaland, skoru 2-1’e taşıdı. İlk yarı 2-1 Manchester City üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmazken Manchester City, müsabakayı 2-1’lik skorla kazandı. Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler, 58. dakikada Gonzalo’nun yerine oyuna dahil oldu.

Kenan Yıldızlı Juventus, Pafos’u rahat geçti

Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın formasını giydiği İtalyan ekibi Juventus, sahasında Güney Kıbrıs temsilcisi Pafos ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci devrede daha etkili bir oyun sergileyen ev sahibi Juventus, 67. dakikada Westen McKennie’nin attığı golle öne geçti. İtalyan temsilcisi 73. dakikada Kenan Yıldız’ın asistinde Jonathan David’in golüyle skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken Juventus, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmanın 84. dakikasında yerini Juan Cabal’a bıraktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde günün sonuçları şu şekilde:

Karabağ: 2 - Ajax: 4
Villarreal: 2 - Kopenhag: 3
Athletic Bilbao: 0 - Paris Saint-Germain: 0
Bayer Leverkusen: 2 - Newcastle United: 2
Borussia Dortmund: 2 - Bodo/Glimt: 2
Club Brugge: 0 - Arsenal: 3
Juventus: 2 - Pafos: 0
Real Madrid: 1 - Manchester City: 2
Benfica: 2 - Napoli: 0

