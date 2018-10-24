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Manchester City, deplasmanda Shakhtar Donetsk'e farklı tarife uyguladı

İngiliz ekibi Manchester City, Ukrayna deplasmanında konuk olduğu Shakhtar Donetsk'i 3-0 yenerek F Grubu'nda liderliğe yükseldi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 00:37
Manchester City, deplasmanda Shakhtar Donetsk'e farklı tarife uyguladı

Şampiyonlar Liginde evinde Lyon mağlubiyeti ile başlayan Manchester City, Hoffenheim'ın ardından Shakhtar Donetsk'i de deplasmanda mağlup ederek ikide iki yaptı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada David Silva, 35. dakikada Aymeric Laporte ile 70. dakikada Bernardo Silva kaydetti.

City, liderliğe yükseldi

Ukrayna deplasmanından 3-0'lık skorla galip dönen Manchester City, bu sonuçla puanını 6'ya çıkartarak F Grubu'nda liderliğe yükseldi. 2 puanda kalan Shakhtar Donetsk ise dördüncü sıraya geriledi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 00:37
  1. Manchester
  2. Manchester City
  3. Ukrayna
  4. Hoffenheim
  5. Shakhtar Donetsk
  6. Silva

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