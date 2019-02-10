İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Liderlik için Liverpool ile mücadelesini sürdüren Manchester City, Chelsea karşısında galibiyet elde ederek bir yeniden zirveye yerleşmek istiyor. Peki, Manchester City Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte Manchester City Chelsea maçına ilişkin bilgiler...

Manchester City Chelsea Premier Lig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 27. Hafta mücadelesinde Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Chelsea'yi konuk edecek. 10 Şubat Pazar günü(Bugün) saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı izlenebilecek.

Manchester City Chelsea maçı istatistikleri

Chelsea ile Premier Lig'de oynadığı son beş maçın üçünü kaybeden Manchester City (2G), hiçbir karşılaşmada iki gol atamadı.

Chelsea, Manchester City deplasmanında çıktığı son dokuz Premier Lig maçının sadece ikisini kazanabildi (1B 6M).

İç saha çıktığı son 14 Premier Lig maçında en az ikişer gol atan Manchester City (13G 1M), bu alanda lig rekorunu kırmak için sahaya çıkıyor.

Premier Lig'deki son iki deplasman maçını gol atamadan kaybeden Chelsea, Aralık 1991'den bu yana bu şekilde üst üste üç yenilgi almıyor.

Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola'nın kariyerinde lig maçlarında en fazla yenildiği takım Chelsea (3).