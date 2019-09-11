0553 313 94 23

Manavgat’ta plaj şampiyonası heyecanı başlıyor

Manavgat Belediyesi’nin Türkiye Voleybol Federasyonu ile ortaklaşa düzenlediği plaj voleybolu turnuvası Pro Beach Tour başlıyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:50
Manavgat’ta plaj şampiyonası heyecanı başlıyor

Manavgat Belediyesi’nin Türkiye Voleybol Federasyonu ile ortaklaşa düzenlediği plaj voleybolu turnuvası Pro Beach Tour başlıyor. 5 ülkeden 20 profesyonel takımın katılacağı turnuva 12-14 Eylül tarihleri arasında Boğaz Otel Plajında yapılacak


Geçtiğimiz günlerde Plaj Futbolu Turnuvası ile başlayan heyecan Pro Beach Tour ile devam ediyor. Hazırlıklarının devam ettiği Pro Beach Tour müsabakaları 12 - 14 Eylül tarihleri arasında saat 13.30’da başlayacak. Turnuvaya Kıbrıs, Ukrayna, Romanya, Rusya ve Türkiye’den 2’şer kişiden oluşan 20 takım katılacak. 13 erkek 7 bayan takımından oluşan turnuvanın yarı final ve final maçları 14 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Kıran kırana bir çekişmeye sahne olacak final maçlarının sona ermesi ile yapılacak ödül töreninde kupa ve madalyaların yanı sıra 30 bin TL para ödülü dereceye giren takımlar arasında bölüşülecek. İlerleyen günlerde halkında katılımıyla gerçekleşecek bir voleybol turnuvası daha yapılacağını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tüm Manavgat halkını turnuvaya katılmaya ve izlemeyedavet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşkale Belediyesi’nden aşure ikramı
    1. Aşkale Belediyesi’nden aşure ikramı
    2. Mustafa Cengiz: “Rodrigues’in parasını..
    3. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    4. Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
    5. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    6. "Azerbaycan yeni iş birliklerine açık"
    7. Trafik Jandarma ekiplerinden okul..
    8. "Cumhurbaşkanımız bir ilke imza attı"
    9. Kupada Manisa derbisinde gülen taraf..
    10. Bir çanta mutluluk
    11. Çalıştıkları fabrikadan 10 tonluk ham..
    12. Toyota, Sakarya MTB Cup'ın resmi..
    13. Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
    14. Milli Savunma Bakanlığı:"Suriye’nin..
    15. PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist..
    16. “Facebook’un Librası gelişmekte olan..
    17. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    18. GÜNCELLEME - İİT, Netanyahu'nun..
    19. Öğretmenlere yönelik genel trafik..
    20. Bahçeli'den ABD'ye rest: Sabrımızı..
    21. Çavuşoğlu, İtalya'nın eski Dışişleri..
    22. Devrek’te KOBİ’lerin Finans Erişimi..
    23. Baş dönünce ne yapılır?
    24. Lübnan'daki Türkmenlerden Türkiye'ye..
    25. 11 Eylül'ün yıl dönümünde Trump'tan..
    26. Emekli sandığı ölüm yardımı nasıl..
    27. Kahramanmaraş’ta yaşlılara hemşire..
    28. Muş'un Şenyayla kırsalında İl Jandarma..
    29. Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 21..
    30. Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi’nde..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...