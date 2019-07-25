Manavgat Belediyesinden yazarlık atölyesi

Manavgat Belediyesi,yazarlığa özendirmek ve edebi yazım dillerini geliştirmek amacıyla başlattığıyazarlık atölyesi, Atatür Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşi ve sertifika töreni ile son buldu.

Manavgat Belediyesi, Manavgatlıları yazarlığa özendirmek ve edebi yazım dillerini geliştirmek amacıyla başlattığıyazarlık atölyesi projesini başarılı bir şekilde tamamladı.

Rum asıllı Türk tiyatro ve sinema sanatçısı, yazar, çevirmen, öğretim görevlisi, Kosta Kortidis’in katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde iki gün boyunca devam eden atölye çalışmalarında bir yazınsal metnin öğelerinin neler olduğu, yazınsal dilin en önemli anahtar oluşunun nedenleri, gerçeklik ve kurgu ayrımı, kişilerin yaratılma biçimleri, olay örgüsünün kurgulanışı gibi başlıkların üstünde de duruldu.

İki gün boyunca atölye çalışmalarını tamamlayan 60 kursiyer, Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcıları Halis Akkaya, İsmail Hakkı Ödevoğlu ve Mustafa Ceylan’ında katıldığı söyleşi sonunda sertifikalarını Kosta Kortidis’in elinden aldı.

Kosta Kortidis, Manavgat’ta böyle bir eğitimde yer aldığı için memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kortidis “Bu güzel kentte kaldığım süre içerisinde Manavgat ile ilgili bir tiyatro oyunu yazma kararı aldım. En kısa sürede bitirip kültür merkezimizde sergilemek için can atıyorum” ifadelerini kullandı.

"Sanatın yanındayız"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, edebiyat tutkunları için organize ettikleriyazarlık atölyesinin oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Sözen, “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği kent halkımızı sanat ve edebiyatla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda edebiyat tutkunlarının kendilerini geliştirebilmeleri ve merak ettiklerini öğrenebilmeleri amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Manavgat Belediyesi olarak, sanata ve sanat tutkunlarına destek olmaya devam edeceğiz”dedi.