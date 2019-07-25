Manavgat Barış Suyu Festivali’nde nostalji

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Manavgat Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali’nin 3’üncü gününde açık hava sinemasıyla devam etti.

23. Manavgat Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali’nin 3.gününde düzenlenen etkinliklerle, Manavgat halkını eğlendirmeye devam ediyor. Yukarı Pazarcı Mahallesi Irmak Kenarı’nda organize edilen “Uçurtma Şenliği” ile başlayan festival etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı Sergi Alanı’nda kurulan açık hava sineması ile devam etti. Çeşitli sanat atalyöleri, workshoplar ve karaoke ile devam eden festivalde “Uçurtma Atölyesi ve Gösterisi” ve Açık Hava Sineması’nda bir araya gelen kent halkı unutulmaz anlar yaşadı. 7 den 70’e herkesin eğlendiği şenliklerde,çocukların gökyüzüne saldığı uçurtmalar, mutlu anlara sahne oldu. Açık hava sinemasında, Yeşilçam Sineması’nın unutulmaz filmi olan ve başrollerini, Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Emel Sayın’ın rol aldığı “ Mavi Boncuk” filmini birlikte izleyen vatandaşlar, nostalji dolu anlar yaşadı. Açık hava sineması ve uçurtma şenliğinin Manavgat halkına nostalji yaşattığını ifade eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 23. Manavgat Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali’ne tüm vatandaşları davet etti.