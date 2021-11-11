Mamül tarifi, nasıl yapılır? Kolay mamül tarifi

Görünümüne hayran kalacağınız Mamül tarifi, nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

125 gram margarin eritilmiş

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 tane yumurta

1 çay kaşığı karbonat

1 kase un

Yaklaşık 1 kilo irmik

1 su bardağı şeker

İçi için:

1 su bardağı rondodan hafif geçirilmiş ceviz

2 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için:

Yarım çay bardağı pudra şekeri

Yapılışı

Eritilmiş ve soğutulmuş margarini, sıvı yağı, yumurtayı, yoğurdu, şekeri katılım ve iyice karıştıralım. Sonra un, irmik ve karbonatı koyalım ve kıvam alıncaya kadar yaklaşık 1 kg irmiği yedirelim hamura. İç malzemelerini karıştıralım bir kapta. Ceviz büyüklüğünde toplar yapıp, içli köfte yapar gibi içerisine üç malzemeden koyalım. Mamül kaşığımız ile şeklini verelim. Tüm hamura bu işlemi uygulayıp, 180 derecede pişirelim. Soğuyan mamüllerin üzerine, pudra şekeri gezdirelim. Afiyet olsun.