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Teknoloji MAM'ların yeni talipleri açıklandı! "İki ülke ülgileniyor"
Teknoloji

MAM'ların yeni talipleri açıklandı! "İki ülke ülgileniyor"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Endonezya ve Tunus'un İHA'lar için güdümlü mühimmatlarla ilgilendiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 19:38:00 -
MAM'ların yeni talipleri açıklandı! "İki ülke ülgileniyor"

"İHA'lardaki temel silahımız, mini akıllı mühimmat (MAM) ailesi diyebileceğimiz MAM-L ve MAM-C. Bunlar aktif olarak sahada kullanılıyor, kabiliyet ve vuruş gücü olarak çok ciddi avantaj sağlıyor." diyen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, muharebe sahasında İHA ve Siha’ların aktif olarak kullanılmasıyla beraber bu alanda talebin arttığını dile getirdi.

Mart ayının (2020) başında Tunus’un, Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE-Medium Altitude Long Endurance) İHA programı kapsamında geliştirdiği ANKA- S sipariş ettiği iddia edilmişti.

ANKA-S’ler Roketsan’ın mini akıllı mühimmat ailesi MAM-C ve MAM-L ile donatılıyor. Düşük ağırlığı ile İHA, hafif taarruz uçakları ve ağırlığın kritik olduğu hava-yer görevlerine yönelik geliştirilen MAM mühimmatları sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek vuruş hassasiyetine sahip.

Suriye ve Libya'da Bayraktar TB2 ile birlikte kullanılan mini akıllı mühimmatlar İkinci’ye göre, "operasyonların seyrini Türkiye lehine değiştirdi"

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