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Aktüel Mamak Belediyesi'nden İsrail ürünlerine boykot
Aktüel

Mamak Belediyesi'nden İsrail ürünlerine boykot

Yeniakit Publisher
2023-11-07 14:05:00 -
Mamak Belediyesi'nden İsrail ürünlerine boykot

Gazze'yi Kardeş Belediye ilan eden Mamak Belediyesi, önemli bir karar aldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından önemli bir açıklamaya imza attı. Başkan Murat Köse, Mamak Belediyesi tesislerinde İsrail menşeili ve Gazze'deki katliama sessiz kalan firmaların ürünlerinin satışının yapılmayacağını duyurdu.

Başkan Murat Köse, "Siyonist İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama destek veren veya sessiz kalan firmaların tüm ürünleri, Siyonist İsrail firmalarının ürünleri gibi Mamak Belediyesi tesislerinde satışı yapılmayacaktır. Tüm hemşerilerimize de tavsiyemiz, bu ürünleri asla almamaları, bu tür şirketlerden ve bu ürünleri satan işletmelerden de alışveriş yapmamalarıdır" diye yazdı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gazze'nin Kardeş Belediye olması için aldıkları kararı hatırlattı ve "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve özgürlük mücadelelerinde sonuna kadar destekliyoruz. İşgalci Katil Siyonist İsrail’in insan haklarını hiçe sayarak yaptığı zulmü kınıyoruz, her gün savaş suçu işleyerek katlettiği Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır. Aynı zamanda eninde sonunda bu vahşeti yapanlar Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacaklar ve en ağır ceza ile karşılaşacaklardır" ifadelerini kullandı.

Başkan Murat Köse, sosyal medya mesajını "Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz. Bir Davut Gelir ve Sapanıyla Vurur Alnından Calut'u. Hak Gelir Batıl Zail Olur" diye yazarak tamamladı.
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