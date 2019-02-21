Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Ankara üçüncülüğü için son maçına çıkıyor

Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, MEB Spor Salonu’nda karşılaştığı Ankara Mavi Birlik Basketbol Takımı’nı 33-100 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Yeşil-beyazlılar son maçı da kazanması durumunda Ankara U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi 1. Küme’yi üçüncü olarak tamamlayacak.

Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Mavi Birlik Basketbol Takımı’nı farklı bir skorla mağlup etti. Ankara U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi 1. Küme’de mücadele eden yeşil-beyazlılar, ligde oynayacağı son maçını da kazanması durumunda Ankara üçüncüsü olacak. Yeşil-beyazlılar üçüncülük elde etmesi durumunda bölgesel lige de gitmeye hak kazanacak.

Mamak’ın gençlerinin sportif kabiliyetinin yüksek olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bunu da her yıl elde ettikleri başarılarla ispatlıyorlar. Dereceye girmemiz için önümüzde sadece bir maç kaldı. İnanıyorum ki gençlerimiz bu maçı da kazanıp bölgesel ligde ilçemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.