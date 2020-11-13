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Aktüel Mamak Belediyesi ekipleri foseptik çukuruna düşen eşeği kurtardı
Aktüel

Mamak Belediyesi ekipleri foseptik çukuruna düşen eşeği kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:02:45 -
Mamak Belediyesi ekipleri foseptik çukuruna düşen eşeği kurtardı

ANKARA (AA) - Mamak Belediyesi ekipleri, foseptik çukuruna düşen eşeği iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mamak Zirvekent Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan Mevlüt Temizgül'ün eşeği, iki metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü.

Uzun süre eşeğini kurtarmaya çalışan ancak çabaları sonuç vermeyen Temizgül, durumu belediyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Mamak Belediyesi ekipleri, çukura düşen eşeği yarım saat süren bir çabanın ardından hayvanın beline bağladıkları halat ve iş makinesi yardımıyla çukurdan çıkardı.

Şans eseri yara almadan kurtarılan eşek, ekiplerce temizlenerek sahibine teslim edildi.

Temizgül, ekiplerin hayvanı kurtarmak için adeta seferber olduklarını belirterek, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Devletimiz var olsun." ifadesini kullandı.

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