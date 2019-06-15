Mamadou Samassa, Demir Grup Sivasspor'da Kırmızı-beyazlı ekip Fransa Ligue 2'de Troyes forması giyen Malili kaleci Samassa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 29 yaşındaki kaleci Mamadou Samassa'yı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, ilk transferini Samassa ile gerçekleştirdi. Geçen sezon Fransa Ligue 2'de Troyes forması giyen Malili kaleci Samassa, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Montreuil'de dünyaya gelen 1.98 boyundaki Malili eldiven, geçen sezon Troyes'da 36 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda kalesinde 28 gol gören Samassa, 16 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.Samassa, 14 kez de Mali Milli Takımı formasını giydi.



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