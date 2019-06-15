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Mamadou Samassa, Demir Grup Sivasspor’da

Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Fransa’nın Troyes takımında forma giyen kaleci Mamadou Samassa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:44
Mamadou Samassa, Demir Grup Sivasspor’da

Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Fransa’nın Troyes takımında forma giyen kaleci Mamadou Samassa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Sivasspor, geçtiğimiz sezon Fransa’da Troyes’te forma giyen Mamadou Samassa ile Başkan Mecnun Otyakmaz’ın İstanbul’daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.


16 Şubat 1990’da Montreuil’de dünyaya gelen 1.98 boyundaki Malili eldiven, geçtiğimiz sezon Troyes’da 36 maçta forma giydi ve kalesinde 28 gol gördü. Samassa ayrıca 16 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Fransız futbolcu, 14 kez de Mali Milli Takımı için ter döktü.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 17:44
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