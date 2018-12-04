Mamada asla buğday unu kullanmayın

Doğum kilosunun iki katına ulaşmış olmak

Günde 950 ml’den fazla mama alıyor olmak

Günde 3 saatten daha sık aralarla beslenmeyi istemek

Açlığa bağlı sürekli huzursuzluk

Altıncı aydan önce verilen ek besinlerin az posa bırakan, glütensiz yani buğday unsuz ve püre kıvamında besinler olmasına dikkat edilmelidir. Glüten buğday, yulaf, çavdar ve arpada bulunur, bu tahıllardan hazırlanan unlar, bebek mamalarında kullanılmamalıdır. Nişastanın bir karbonhidrat kaynağı olmak dışında besleyici değeri olmadığı için bebek beslenmesinde yeri yoktur.

Sağlıklı bir sebzeli mama

İlk haftadan sonra hafta hafta ilaveler yapılarak hazırlanır. 3 fincan su, bir tutam tuz, 2 orta boy havuç, 1 orta boy patates 45-50 dakika ağzı kapalı kapta pişirilir.

Düdüklü tencere kullanılıyorsa 1 fincan su ile 10-15 dakika pişirilmesi yeterlidir. Süzgeçten aktarılarak hiç ezmeden sebzelerin suyu bir kaba alınır. 1 çay kaşığı irmik ilave edilerek 5 dakika kaynatılır. Yukarıdaki gibi pişirilir. Havuçlar ve patatesler tamamıyla ezilerek püre şekline getirilir. Bu pürenin içine yine irmik katılarak yukarıdaki şekilde mamanın hazırlanması tamamlanır. 3 çay fincanı su, bir tutam tuz, 1 orta boy patatese ek olarak 1 çay kaşığı pirinç ve her gün bir yenisi ilave edilmek üzere mevsimlik sebzeler (Mesela ilk gün 3-4 yapraklı maydanoz, ertesi gün bir kaç yaprak ıspanak, ertesi gün bunlara ek olarak çeyrek enginar, ertesi gün çeyrek domates) eklenir. Elde edilen püreye yine 1 çay kaşığı irmik ilave edilerek 5 dakika pişirilir. Yukarıdaki şekilde hazırlanan püreye 1 çay kaşığı tereyağı katılır.