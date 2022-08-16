  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malum medyaya kapak olsun!
Aktüel

Malum medyaya kapak olsun!

Ordu'da bir gurbetçi, aracının arkasına iş bulamamaktan yakınanlara ithafen "Fındıkta eleman yok, şikayet çok çalışan yok" yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 19:54:00 -
Malum medyaya kapak olsun!

Ordu'da bir gurbetçi, aracının arkasına iş bulamamaktan yakınanlara ithafen "Fındıkta eleman yok, şikayet çok çalışan yok" yazdı.

Karadeniz'de fındık hasadı erken başladı...

İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'den üreticiler fındık hasadını gerçekleştirmek için Karadeniz'e akın etti.

Fındık toplamak için memleketlerine giden vatandaşlar mevsimlik fındık işçisi bulamamaktan dert yandı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadeleye karşılık Türkiye vatandaşının ezilmemesi için elinden gelen tüm imkanları seferber ediyor.

Eleman bulmakta güçlük çekiliyor

TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranlarına karşılık, Karadeniz'de günlük fındık toplama işinde çalışacak eleman bulmakta güçlük çekiliyor.

Hem işsizlikten bahsedip hem de iş beğenmeyenlere karşılık, fındık hasadı için yurt dışından gelen bir gurbetçi vatandaşımız bu duruma tepki gösterdi.

Arabasının arkasına yazdığı yazıyla duruma tepki gösteren vatandaş şunları kaydetti:

"İş yok açım diyenler, fındıkta eleman yok. Günlük 350 TL, Çuvalcı 700 TL. Şikayet çok çalışan yok. 2023 RTE"

Yol üzerinde yazıyı gören diğer vatandaşlar ise bu görüntüleri cep telefonlarıyla kaydettiler.

 

 

 

 

Oya Başar'dan büyük ayıp!
Oya Başar'dan büyük ayıp!

Medya

Oya Başar'dan büyük ayıp!

Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi
Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi

Aktüel

Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi

ÖSYM şifresi nerden, nasıl alınır 2022? ÖSYM şifresi nasıl alınır e-devlet?
ÖSYM şifresi nerden, nasıl alınır 2022? ÖSYM şifresi nasıl alınır e-devlet?

Eğitim

ÖSYM şifresi nerden, nasıl alınır 2022? ÖSYM şifresi nasıl alınır e-devlet?

Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Türk kahvesiyle yapılan İçecekler neler? Soğuk kahve tarifi
Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Türk kahvesiyle yapılan İçecekler neler? Soğuk kahve tarifi

Kadın - Aile

Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Türk kahvesiyle yapılan İçecekler neler? Soğuk kahve tarifi

Dünyanın en uzun 3'üncü tüneli! Yılda milyonlarca lira tasarruf sağlanıyor!
Dünyanın en uzun 3'üncü tüneli! Yılda milyonlarca lira tasarruf sağlanıyor!

Ekonomi

Dünyanın en uzun 3'üncü tüneli! Yılda milyonlarca lira tasarruf sağlanıyor!

Fatih Sultan Mehmed Han'ın en sevdiği besin olan koruk suyunun faydaları nelerdir? Nasıl yapılır?
Fatih Sultan Mehmed Han'ın en sevdiği besin olan koruk suyunun faydaları nelerdir? Nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Fatih Sultan Mehmed Han'ın en sevdiği besin olan koruk suyunun faydaları nelerdir? Nasıl yapılır?

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri çalışma saatleri | Tarım Kredi marketleri kaça kadar açık?
Tarım Kredi Kooperatifi marketleri çalışma saatleri | Tarım Kredi marketleri kaça kadar açık?

Aktüel

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri çalışma saatleri | Tarım Kredi marketleri kaça kadar açık?

Çin'in kriz çıkaran 'Yuan Wang 5' isimli araştırma gemisi Sri Lanka limanında!
Çin'in kriz çıkaran 'Yuan Wang 5' isimli araştırma gemisi Sri Lanka limanında!

Dünya

Çin'in kriz çıkaran 'Yuan Wang 5' isimli araştırma gemisi Sri Lanka limanında!

Satın almak için sıraya girdiler: Türk İHA'ları savaş alanında çok daha etkili
Satın almak için sıraya girdiler: Türk İHA'ları savaş alanında çok daha etkili

Teknoloji

Satın almak için sıraya girdiler: Türk İHA'ları savaş alanında çok daha etkili

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Sigorta yapıyor mu, yemek veriyor mu, resmi tatili, hafta tatili varmı acaba tüik'te işsizlik rakamlarını bu kategori cinsinden oluşuyor.

Metin

O gurbetçi denen üçkağıtçı 350 TL yerine neden 100 euro vermiyor bunlar yurtdışında saati 20 euro alıyor cimri isen tabi çalışan bulamazsın artistlik yapacağına elini cebine at
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23