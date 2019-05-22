Malullük için yüzde 60 rapor gerekli

Soru: Benim sigorta başlangıcım 1999 yılı Mayıs ayında oldu. Şu ana kadar 4126 gün SSK prim ödemem oldu. Yüzde 67 oranında engelli raporum var. Malulen emekli olabilir miyim? Ayhan C..

Cevap: Sigortalı olduğu tarihte sağlıklı olmakla birlikte daha sonra malullük derecesinde engelli hale gelen ayrıca engellilik birden çoksa en yüksek olan engellilik derecesi yüzde 60 ve üzeri olan sigortalıya malullük maaşı bağlanıyor. Eğer tek rahatsızlığınız varsa malulen emekli olmanız kuvvetle muhtemel. Rahatsızlık birden çoksa malulen emekli olmanız mümkün görünmüyor. Ayrıca malulen emekli olmayı değil de daha cazip olan engelli emeklisi olmayı düşünmelisiniz. SSK’lı çalışırken vergi dairesine başvuru yaparsanız ve size ikinci veya üçüncü derece vergi indirim belgesi verilirse, engelli SSK maaşı almaya hak kazanırsınız. Benim size tavsiyem vergi indirim belgesi alıp engelli SSK emeklisi olmanızdır.