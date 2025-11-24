Maltepe’de akıl almaz görüntü! Patenli gençler yürekleri ağızlara getirdi

  • İSTANBUL
Yaşam

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Maltepe Sahil Yolu’nda patenli bir grup gencin seyir halindeki İETT otobüsüne tutunarak ilerlemesi, trafikte tehlikeli anlara neden oldu.

İstanbul Maltepe’de trafikte korku dolu anlar yaşatan bir olay meydana geldi. Sahil yolunda patenle ilerleyen bir grup genç, seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak yol aldı. Olay, öğle saatlerinde Maltepe Sahil Yolu Bostancı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre patenli 6 kişi, trafikte seyir halindeki bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Yoğun trafikte kendi can güvenliklerini tehlikeye atan gençler, aynı zamanda trafikteki diğer sürücüler için de risk oluşturdu. Patenle tehlikeli yolculuk bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 6 kişinin seyir halindeki otobüse tutundukları anlar yer aldı.

